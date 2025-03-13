تراجع مخزونات الخام الأمريكية يصعد بالنفط 2 %

ارتفعت أسعار النفط 2%، أمس، بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية انخفاضاً في مخزونات النفط والوقود بأكثر من المتوقع، على الرغم من أن المستثمرين ظلوا يراقبون المخاوف المتزايدة من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وتأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.33 دولار، أو 1.9%، إلى 70.89 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.45 دولار، أو 2.2%، إلى 67.70 دولاراً.

وأظهرت بيانات حكومية أمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما يقل عن الزيادة المتوقعة البالغة مليوني برميل. وتراجعت مخزونات البنزين الأمريكية 5.7 ملايين برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.9 مليون، بينما انخفضت أيضاً مخزونات نواتج التقطير بأكثر من المتوقع.