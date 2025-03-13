«أوبك» تتمسك بتوقعاتها للطلب العالمي على النفط وتعلن قفزة في الإنتاج

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس على توقعاتها لنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط في عام 2025، مشيرةً إلى أن السفر الجوي والبري سيدعم الاستهلاك، وذكرت أن كازاخستان قادت قفزة في إنتاج تحالف أوبك+ في فبراير شباط على الرغم من استمرار اتفاق الإنتاج الحالي.

الطلب العالمي

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.45 مليون برميل يومياً في 2025، و1.43 مليون برميل يومياً في 2026. ولم يتغير كلا التوقعين عن الشهر الماضي.

وأضافت أوبك في التقرير «من المتوقع أن تسهم المخاوف التجارية في التقلبات مع استمرار الكشف عن السياسات التجارية.

حصص الإنتاج

ومع ذلك، من المتوقع أن يتكيف الاقتصاد العالمي». ونشرت المنظمة أرقاماً تُظهر زيادة 363 ألف برميل يومياً في إنتاج تحالف «أوبك+» الأوسع نطاقاً في فبراير شباط، مدفوعة بقفزة في إنتاج كازاخستان التي لا تزال متأخرة في التزامها حصص إنتاج «أوبك+».