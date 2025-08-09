رغم صعود العملات المشفرة.. لماذا يتفوق الذهب على البيتكوين كملاذ آمن؟

تفوق الذهب على البيتكوين كملاذ آمن في 2025 وأرجع الخبراء ذلك إلى أن المعدن الأصفر خلال آلاف السنين حافظ على موقعه التاريخي كأصل يلجأ إليه أصحاب الثروات وقت الأزمات.

سجلت العقود الآجلة للذهب مستوى قياسياً مرتفعاً آخر يوم الجمعة - مع توسيع المعدن النفيس تقدمه على البيتكوين هذا العام، وعلى الرغم من بعض التقلبات، عزز مكانته كملاذ آمن في الأوقات غير المؤكدة.

في حين ارتفع كلا الأصلين في عام 2025 وسجلا ارتفاعات جديدة مراراً وتكراراً، فقد واصل الذهب ارتفاعه حتى بعد تقليص مكاسبه بعد ظهر الجمعة وفق صحيفة "ماركت ووتش".

ارتفعت أسعار الذهب بعد أن قضت الولايات المتحدة بأن سبائك الذهب التي تزن كيلوغراماً واحداً و100 أوقية ستخضع للرسوم الجمركية، لكنها قلصت المكاسب بعد تقارير قالت إن إدارة ترامب تخطط لتوضيح أن سبائك الذهب المستوردة ستكون معفاة.

مع ذلك، قد يعكس تفوق الذهب هذا العام اتجاهاً أوسع نطاقاً، حيث منحت التوترات الجيوسياسية المتزايدة ومخاوف الرسوم الجمركية الأصول التقليدية التي تتجنب المخاطر ميزة إضافية على البدائل الأحدث، ولطالما راهن المتفائلون بالعملات المشفرة على البيتكوين.

يُنظر إلى الذهب على أنه "ذهب رقمي"، مجادلين بأنه قد يلعب دورًا مشابهًا في نهاية المطاف. لكن في الوقت الحالي، يقول المحللون إن إرث الذهب كأداة تحوط من الأزمات لا يزال سائداً.

تتبنى حكومة الولايات المتحدة العملات المشفرة

قال روب هاورث، كبير مديري استراتيجيات الاستثمار في مجموعة إدارة الأصول في بنك يو إس: "استفاد الذهب بلا شك من تدفقات الملاذ الآمن أكثر من العملات المشفرة مثل بيتكوين" هذا العام، وأكد أن بيتكوين لا يزال يتحرك بتناغم مع الأصول الخطرة، مما يحد من جاذبيته في أوقات عدم اليقين.

وعلى وجه الخصوص، شهد الذهب دعماً قوياً من مشتريات البنوك المركزية العالمية، والتي تسارعت استجابة للتوترات الجيوسياسية والتعريفات الجمركية وغيرها من عدم اليقين الاقتصادي الكلي هذا العام، وفقا لكونستانتين أنيسيموف، الرئيس التنفيذي لشركة Currency.com.

وأضاف: أعتقد أن الموضوع العام هو عدم اليقين، وعندما يسود عدم اليقين، يلجأ أصحاب الثروات إلى ما يعرفونه جيدًا - أصولٌ صمدت أمام عواصف آلاف السنين، وليس عقوداً أو قروناً فحسب.

على عكس الذهب، لم تعتمد أي حكومة رئيسية البيتكوين كأصل احتياطي، مع أن أنيسيموف يرى إمكانات قوية على المدى الطويل لاستخدامه كمخزن للقيمة، وقّع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً في مارس لإنشاء احتياطي فيدرالي من البيتكوين، إلا أن تفاصيل قليلة ظهرت منذ ذلك الحين، كما أشار أنيسيموف إلى تزايد اعتماد الشركات على العملة المشفرة في سنداتها الحكومية.

استقر عقد الذهب الآجل، الأكثر تداولاً، عند أعلى مستوى قياسي له عند 3,491.30 دولاراً أمريكي يوم الجمعة، قبل أن يتراجع إلى 3,451.60 دولار أمريكي في التداول الإلكتروني، وارتفع العقد بنسبة 30.8% منذ بداية العام، وفقاً لبيانات سوق داو جونز، وانخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.7% يوم الجمعة ليصل إلى حوالي 116,511 دولاراً أمريكياً، أي أقل بنحو 5.4% عن أعلى مستوى قياسي له عند 123,165.67 دولاراً أمريكي الذي سجله في 14 يوليو. وارتفعت العملة المشفرة بنسبة 24.6% منذ بداية العام.

مزيد من المكاسب

من الناحية الفنية، تحول الزخم قصير الأجل إلى سلبي بالنسبة لعملة البيتكوين بينما يظل إيجابياً بالنسبة للذهب، مما يشير إلى إمكانية تحقيق المزيد من المكاسب في الأسبوع المقبل، حسبما كتب المحللون في شركة Currency Research Associates في تقرير يوم الجمعة.

وعلى المدى الأطول، قال بيتر إيبرل، رئيس ومدير الاستثمار في كاسل فندز، إنه يعتقد أن البيتكوين لديه المزيد من الإمكانات الصعودية مقارنة بالذهب مع نمو التبني المؤسسي.

قال إيبرلي: "لا تزال تدفقات رأس المال من المؤسسات إلى البيتكوين في بدايتها، بين الوضوح التنظيمي والإدارة الأكثر ملاءمة، نحن في المراحل الأولى من التبني المؤسسي".