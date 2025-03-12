أسهم أوروبا ترحب بآمال وقف إطلاق النار في أوكرانيا

قفزت الأسهم الأوروبية الأربعاء بعدما وافقت أوكرانيا على اقتراح أمريكي بوقف إطلاق النار 30 يوماً مع روسيا في حين حققت شركة زيلاند فارما الدنماركية مكاسب بعد اتفاق تعاون مع شركة روش السويسرية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.84 في المئة في التداولات. وخسر المؤشر القياسي 1.7 في المئة في الجلسة السابقة بعد أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألمنيوم الكندية.

كما ارتفع مؤشر داكس الألماني 1.5% وفايننشال تايمز البريطاني 0.55% وكاك الفرنسي 1.21% وفوتسي الإيطالي 1.28%.

وسجلت أغلبية القطاعات في المؤشر مكاسب في التعاملات المبكرة بقيادة مؤشر البنوك الأوروبية الذي ارتفع 1.1 في المئة.

وقفز سهم زيلاند فارما 34 في المئة بعد استحواذ شركة الأدوية السويسرية روش على حقوق علاج للسمنة من شركة التكنولوجيا الحيوية الدنماركية في صفقة تعاون بلغت قيمتها 5.3 مليارات دولار. وارتفع سهم روش أربعة في المئة.

وخالف المؤشر الأوروبي الذي يركز على شركات التجزئة الاتجاه لينخفض 2.8 في المئة.

وهوى سهم شركة بوما الألمانية للملابس الرياضية 22 في المئة إلى أدنى مستوى له في ثماني سنوات بعد أن قدمت الشركة توقعات مخيبة للآمال بشأن مبيعات الربع الأول.

وانخفض سهم شركة بورشه 4.5 في المئة بعدما قالت شركة السيارات الفارهة إن أرباح عام 2025 ستتأثر بإعادة الهيكلة الشاملة فضلاً عن التوتر التجاري واشتداد المنافسة في الصين.