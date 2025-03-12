الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار والأسواق تترقب بيانات تضخم أمريكية

هبط الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار في وقت يترقب فيه مستثمرون صدور بيانات تضخم أمريكية مهمة ربما تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وسط توتر تجاري ومخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2908.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، كما هبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة أيضا إلى 2908.93 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار قليلا مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى في الخارج.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في شركة كيه.سي.إم تريد "يتحرك الذهب 'بنمط التماسك' قبل صدور الدفعة التالية من بيانات التضخم في الولايات المتحدة".

ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم لتحليل موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة على مدى العام.

وإذا أجبرت ضغوط الأسعار المتزايدة البنك المركزي الأمريكي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، فربما يفقد الذهب جاذبيته لأنه من الأصول التي لا تدر عوائد.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إذكاء التضخم وحالة الضبابية الاقتصادية. ودفعت الرسوم الجمركية الذهب إلى بلوغ ذروة قياسية عند 2956.15 دولار في 24 فبراير .

وقال ووترر "أتوقع أن يظل الذهب من الأصول المفضلة في ظل قلق المستثمرين بشأن حروب الرسوم الجمركية وتباطؤ النمو. لذا، يظل اتجاه الذهب صعوديا نظرا لاستمرار دراما الرسوم الجمركية".

ودافع ترامب عن سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية أمس الثلاثاء أثناء لقائه مع رؤساء تنفيذيين لأكبر الشركات الأمريكية، بما في ذلك العديد من الشركات التي انخفضت قيمتها السوقية في الأيام القليلة الماضية مع تدهور ثقة المستهلكين والمستثمرين بسبب مخاوف الركود والتضخم.

وتراجع ترامب أمس الثلاثاء عن تعهده بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من كندا إلى 50 بالمئة، وذلك بعد ساعات من إعلانه رفع الرسوم.