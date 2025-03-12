النفط يرتفع والرسوم الجمركية تحد من المكاسب

ارتفعت أسعار النفط، أمس، مدعومة بتراجع الدولار، لكن المكاسب ظلت محدودة بسبب تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة وتأثير الرسوم الجمركية على النمو العالمي. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتاً أو 0.5 % إلى 69.64 دولاراً للبرميل خلال التعاملات بعد انخفاضها في التعاملات المبكرة إلى 68.63 دولاراً.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتاً، أو 0.4 %، إلى 66.31 دولاراً للبرميل بعد انخفاضات سابقة أيضاً. وتراجع كلا الخامين عند التسوية 1.5 % في الجلسة الماضية.وسجل مؤشر الدولار أدنى مستوى في 4 أشهر، ما جعل النفط أقل تكلفة للمشترين خارج الولايات المتحدة.