الدولار يتذبذب مع تحوّل الطلب على «الملاذ الآمن»

تصدّر الين الياباني قائمة الملاذات الآمنة المفضلة للمستثمرين، أمس، ولامس أعلى مستوى في خمسة أشهر، مع تذبذب الأسهم الأمريكية والدولار، وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي بسبب الرسوم الجمركية.

وهبط المؤشر ناسداك 4 % في ختام جلسة أمس، وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 2.7 %، بعد أن تأثرت الأسهم بما أظهرته السندات والعملات على مدى أسابيع، وهو أن النمو في الولايات المتحدة سوف يتباطأ.

وسجل الين أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 146.55 للدولار، قبل أن يستقر عند نحو 147.24 للدولار. كما ارتفع اليوان 0.2 % إلى 7.2426 للدولار.

وكانت التحركات الأخرى في سوق الصرف الأجنبي أكثر هدوءاً، وأشار محللون إلى أن الكثير من التحولات في العملات حدث بالفعل.

وهبط الدولار بأكثر من 7 % من أعلى مستوى في ستة أشهر الذي سجله في يناير مقابل الين، ويبدو أن بريق الدولار كملاذ آمن خفت تزامناً مع ارتفاع كبير لليورو، وإعادة التفكير على نطاق أوسع في كيفية تأثير الرسوم الجمركية والحرب التجارية على أسواق الصرف الأجنبي. وبعد أن تراجع الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر قليلاً، الاثنين، حوّم بالقرب من متوسط متحرك خلال 50 يوماً عند 0.6266 دولار أمس. وتماسك الجنيه الاسترليني فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند 1.2875 دولار، كما استقر اليورو فوق 1.08 دولار.

وصار الدولار الكندي والبيزو المكسيكي أقوى منذ فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية 25 %على البلدين. كما تشهد العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعاً ملحوظاً بدعم من الخطط الألمانية للاقتراض والإنفاق على الدفاع والبنية الأساسية. وقال كريس ويستون رئيس الأبحاث لدى بيبرستون للسمسرة في ملبورن: «تاريخياً، يتفوق الدولار عندما نرى زيادة قوية في التقلبات، لكن عندما يكون الاقتصاد الأمريكي وسوق الأسهم الأمريكية في محور المخاوف، فإن هذا يحد الآن من جاذبية الدولار».

واستقر مؤشر الدولار مع ذلك عند مستوى 103.8، إذ بددت الخسائر أمام الين المكاسب الطفيفة أمام الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني.

وفي غضون أسبوع، مع انخفاض عائدات السندات الأمريكية وارتفاع العائدات العالمية، تقلصت الفجوة بين عائدات السندات الأمريكية والألمانية لأجل 10 سنوات بنحو 33 نقطة أساس، وتقلصت الفجوة بين العائدات الأمريكية واليابانية بمقدار 17 نقطة أساس.