ارتفاع أسعار النفط ومخاوف الرسوم الجمركية تحد من المكاسب

ارتفعت أسعار النفط أقل من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار، لكن المكاسب ظلت محدودة بسبب تصاعد المخوف بشأن تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة وتأثير الرسوم الجمركية على النمو العالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 69.84 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1423 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضها في التعاملات المبكرة إلى 68.63 دولارا.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 66.56 دولارا للبرميل بعد انخفاضات سابقة أيضا.

وتراجع كلا الخامين عند التسوية 1.5 بالمئة في الجلسة الماضية.

وسجل مؤشر الدولار أدنى مستوى في أربعة أشهر، مما جعل النفط أقل تكلفة للمشترين خارج الولايات المتحدة.

لكن أسعار النفط بددت بعض مكاسبها بعد قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه أصدر تعليمات لوزير التجارة بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات الصلب والألمنيوم من كندا، ليصل إجمالي الرسوم الجمركية على تلك المنتجات إلى 50 بالمئة.

وأحدثت سياسات الحماية التي ينتهجها ترامب اضطرابا في الأسواق في شتى أنحاء العالم، فقد فرض رسوما جمركية على كندا والمكسيك، موردي النفط الرئيسيين للولايات المتحدة، ثم أرجأها وزاد الرسوم على السلع الصينية. وردت الصين وكندا على الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية.