النفط يتكبّد أكبر خسائر أسبوعية منذ يونيو

اتجهت أسعار النفط، أمس، نحو تكبّد أكبر خسائر أسبوعية منذ أواخر يونيو الماضي، مع تأثر التوقعات الاقتصادية بأحدث جولة من الرسوم الجمركية الأمريكية، واحتمال إجراء محادثات بين الرئيسين الأمريكي والروسي، ما أثار احتمال تخفيف العقوبات على روسيا.

وخلال التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتاً إلى 65.92 دولاراً للبرميل. واتجه الخام صوب التراجع بأكثر من 4 % على أساس أسبوعي. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتاً أو 0.89 % إلى 63.31 دولاراً، وتتجه صوب تكبّد خسارة أسبوعية بنحو 6 %.

ودخلت الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية ضد مجموعة من الشركاء التجاريين حيز التنفيذ الخميس. وقال محللو «إيه.إن.زد» في مذكرة، إن الرسوم الجمركية أثارت المخاوف من ضعف النشاط الاقتصادي، ما سيؤثر في الطلب على النفط الخام.