مجلس إدارة فولكس فاجن يتنازل عن 11% من رواتبه

يشارك مجلس إدارة مجموعة «فولكس فاجن» الألمانية للسيارات الآن في برنامج التقشف الخاص بالشركة عبر التنازل عن رواتب تقدر بملايين اليورو. وأكد متحدث باسم مجلس الإشراف في شركة «فولكس فاجن» لوكالة الأنباء الألمانية أن رئيس الشركة أوليفر بلومه وأعضاء مجلس إدارة المجموعة الآخرين سيتنازلون عن 11% من رواتبهم في عامي 2025 و2026، موضحاً أن مجلس الإشراف وافق على مقترح بهذا الشأن من الإدارة العليا للمجموعة في اجتماعه الأخير.

ومن المقرر تقليص نسبة التنازل في السنوات التالية لتكون 8.5 %% في عام 2027، و6.5 % في عام 2028، 5.5 % في عام 2029. وبحسب البيانات، سيعود مجلس الإدارة إلى مستوى الأجور السابق اعتباراً من عام 2030.

وفي نزاع الأجور عام 2024 طالبت رئيسة مجلس العمال في الشركة دانيلا كافالو الإدارة العليا للشركة أيضاً بالمشاركة في إجراءات التقشف التي اتخذتها «فولكس فاجن» والتخلي عن رواتب. ووعد مجلس الإدارة بذلك، لكنه لم يحدد نسبة التنازل عن الرواتب.

والعام الماضي، تنازل مجلس إدارة المجموعة بالفعل عن جزء من رواتبه، لكن بنسبة 5% فقط على الراتب الثابت، الذي يشكل الجزء الأصغر من الأجر. في المقابل يشمل التقليص خلال الفترة من 2025 إلى 2029 كامل الأجور، بما في ذلك المكونات المرتبطة بالأداء.

وفي ديسمبر الماضي وبعد نزاع طويل، اتفقت الشركة والنقابة على برنامج إعادة هيكلة العلامة التجارية الأساسية «فولكس فاجن». ومن المتوقع شطب 35 ألف وظيفة في ألمانيا بحلول عام 2030، وهو ما يعادل حوالي 25% من القوة العاملة في الشركة في ألمانيا. ومن أجل خفض تكاليف الأجور، يجرى خفض مختلف المكافآت والبدلات وتعليق الزيادات في الأجور. وفي المقابل، ستمتنع الشركة فاجن عن إغلاق مصانعها وتسريح العمالة.