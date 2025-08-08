الدولار يتجه نحو خسارة أسبوعية وسط توقعات تيسير السياسة النقدية



زاد الدولار اليوم "الجمعة"، لكنه يتجه نحو انخفاض أسبوعي، بعد أن دفعت البيانات الاقتصادية الضعيفة المتداولين إلى توقع المزيد من خفض أسعار الفائدة هذا العام، وفي الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون تعيينات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الدولار منذ أن أظهر تقرير الوظائف الذي صدر الأسبوع الماضي لشهر يوليو أن أصحاب العمل أضافوا وظائف أقل من المتوقع خلال الشهر، في حين تم تعديل بيانات الوظائف عن الأشهر السابقة بالخفض الحاد. وتشير بيانات أخرى، ومنها ما يتعلق بضعف سوق الإسكان وبيانات قطاع الخدمات، إلى تباطؤ الاقتصاد.

وقال ترامب "الخميس" إنه سيعين رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ستيفن ميران لشغل مقعد أصبح شاغرا في الآونة الأخيرة بمجلس الاحتياطي الاتحادي. ويحل ميران محل أدريانا كوجلر بعد استقالتها المفاجئة الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعيين عضو دائم بمجلس الاحتياطي الاتحادي، ويواصل بحثه عن رئيس جديد للمجلس.

وقالت بلومبرج نيوز إن عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر، الذي صوت لصالح خفض سعر الفائدة في أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي، مرشح بقوة ليكون رئيس المركزي الأمريكي المقبل بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو.

وقال شون أوزبورن، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في سكوتيا بنك في تورنتو "الانطباع السائد هو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يتجه نحو خفض أسعار الفائدة، ربما بوتيرة أسرع قليلا مما توقعته الأسواق".

ويتوقع المتداولون الآن، بنسبة 91 %، خفض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر، ويتوقعون خفضا 58 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

مع ذلك، ارتفع مؤشر الدولار اليوم "الجمعة"، وهو ما رجح أوزبورن أنه يُشير إلى استقرار في السوق، في ظل عدم وجود أخبار جديدة تحدد اتجاه السوق. وكان آخر ارتفاع له خلال اليوم 0.22 بالمئة عند 98.19. وانخفض اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.1656 دولار. وارتفع الدولار مقابل الين الياباني 0.43 بالمئة إلى 147.73 ين.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيرا يُذكر خلال اليوم، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.3453 دولار. وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة "الخميس"، ولكن بعد تصويت متقارب بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة، مما يُظهر عدم قناعة بتوجهه نحو تيسير السياسة النقدية.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين 0.43 % إلى 116741 دولارا.