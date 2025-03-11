تراجع النفط تحت ضغط الرسوم الجمركية

تراجعت أسعار النفط، أمس، بضغط مخاوف تأثير فرض الرسوم الجمركية الأمريكية وزيادة إنتاج تحالف «أوبك+»، في حين حدت العقوبات المحتملة على صادرات النفط الإيرانية من انخفاض الأسعار بشكل أكبر. ونزل خام برنت 44 سنتاً إلى 69.92 دولاراً خلال التعاملات، كما انخفض خام غرب تكساس 40 سنتاً إلى 66.64 دولاراً.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط للأسبوع السابع بينما انخفض خام برنت للأسبوع الثالث. وفرض الرئيس ترامب رسوماً جمركية على كندا والمكسيك ثم أرجأها وزاد الرسوم على السلع الصينية. وردت الصين وكندا على الولايات المتحدة بفرض رسوم على المنتجات الزراعية.