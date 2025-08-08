النفط يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو

استقرت أسعار النفط إلى حد بعيد اليوم الجمعة وتتجه صوب تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر يونيو بضغط من تأثير الرسوم الجمركية على النظرة المستقبلية لوضع الاقتصاد وأنباء عن اجتماع محتمل بين الرئيسين الأمريكي والروسي مما أثار احتمال تخفيف العقوبات على روسيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 66.57 دولار للبرميل. ويتجه الخام للتراجع 4.4 بالمئة على أساس أسبوعي.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 63.92 دولار للبرميل. وتتجه لخسارة أسبوعية 4.9 بالمئة.

ودخلت رسوم جمركية أمريكية إضافية على مجموعة من الشركاء التجاريين حيز التنفيذ "الخميس".

وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة إن الرسوم أثارت المخاوف من ضعف النشاط الاقتصادي، مما سيؤثر على الطلب على النفط الخام.

وجاءت أحدث رسوم جمركية في وقت صدرت فيه بيانات تشير إلى ضعف أكبر من المتوقع في سوق العمل بالولايات المتحدة.

وأعلن الكرملين "الخميس" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيجتمعان في الأيام المقبلة، في وقت زاد فيه التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والدول التي تشتري النفط الروسي.

وقال محللون في كوميرتس بنك في مذكرة "قد يعقد اجتماع بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب، وهو ما قد يشير إلى أن ترامب يتبنى نهج الترقب والانتظار فيما يتعلق بفرض مزيد من العقوبات على روسيا ".