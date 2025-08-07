النفط يتراجع بفعل إعلان لقاء ترامب وبوتين



تراجعت أسعار النفط اليوم "الخميس" للجلسة السادسة على التوالي بعد إعلان الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في غضون أيام، مما عزز توقعات بنهاية دبلوماسية للحرب في أوكرانيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 66.43 دولار للبرميل عند التسوية بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 63.88 دولار.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بنحو واحد بالمئة "الأربعاء"، ليسجلا أدنى مستوى لهما في ثمانية أسابيع، بعد تصريحات ترامب بشأن تقدم في المحادثات مع موسكو.

وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي "الخميس" إن ترامب وبوتين سيلتقيان خلال الأيام المقبلة فيما ستكون أول قمة بين زعيمي البلدين منذ عام 2021.

وقال مسؤول في البيت الأبيض في وقت سابق إن ترامب قد يلتقي بوتين في وقت قريب ربما الأسبوع المقبل على الرغم من أن الولايات المتحدة واصلت استعداداتها لفرض عقوبات ثانوية قد تشمل الصين للضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وروسيا هي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقال محللون لدى ريتربوش اند أسوشيتس للاستشارات في مجال الطاقة في مذكرة "لا تزال الزيادات الإضافية في إنتاج أوبك تمثل عاملا سلبيا رئيسيا لكن حالة الضبابية المرتبطة بالرسوم الجمركية (الأمريكية) هي السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار".

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس إن انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وارتفاع أسعار النفط السعودية لآسيا وواردات الخام الصينية القوية في يوليو حدت من المكاسب اليوم "الخميس".







