وزير التجارة الأمريكي.. نتوقع 50 مليار دولار شهريا من الرسوم الجمركية

رويترز

  توقع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك اليوم الخميس تحصيل بلاده نحو 50 مليار دولار شهريا من عائدات الرسوم الجمركية مع بدء فرضها بنسبة أعلى على الواردات من عشرات الدول.

وأضاف لوتنيك في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس نتورك" "ستحصلون حينها على أشباه الموصلات، والأدوية وكل أنواع الأموال القادمة من الرسوم الإضافية".

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن مجددا تمديد الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس  للتوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن الرسوم الجمركية، قال لوتنيك إن ذلك ممكن.

وأردف قائلا: "أعتقد أننا سنترك اتخاذ تلك القرارات للفريق التجاري وللرئيس، لكن يبدو أنهم سيتوصلون على الأرجح إلى اتفاق ويمددون (الموعد) 90 يوما أخرى، لكنني سأترك الأمر لذلك الفريق".