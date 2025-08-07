الذهب يلامس أعلى مستوى في أسبوعين بفعل التوتر التجاري



وصل الذهب اليوم "الخميس" لأعلى مستوى في أسبوعين بدعم من الطلب على الملاذ الآمن مع دخول رسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ وزيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة بسبب بيانات وظائف في الولايات المتحدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3388.09 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن وصل في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى له منذ 23 يوليو. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة تقريبا إلى 3455.60 دولار.

وقال بيتر جرانت نائب رئيس شركة زانر ميتالز وكبير خبراء المعادن فيها "التوتر التجاري المستمر والتوتر الجيوسياسي المتزايد لا يزالان يدعمان السوق في ظل الاهتمام بالملاذ الآمن".

ودخلت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة أعلى على الواردات من عدد كبير من الدول حيز التنفيذ اليوم "الخميس"، مما دفع بعض الشركاء التجاريين، مثل سويسرا والبرازيل والهند، إلى السعي للتوصل إلى اتفاقات أفضل مع الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أعلى مستوى في شهر، مما يشير إلى بعض التباطؤ في سوق العمل الأمريكية.

وأكد جرانت أن البيانات تدعم التوقعات المتزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة.

وأضاف "إذا استمرت البيانات الأمريكية في إظهار الضعف، قد نشهد زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة، وهذا يدعم الذهب بشكل عام أيضا".

وعززت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت ضعيفة الأسبوع الماضي الرهان على خفض أسعار الفائدة. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون الآن بنسبة تتجاوز 91 بالمئة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

ويعد الذهب من أصول الملاذ الآمن خلال أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل إلى الازدهار عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 38.40 دولار للأوقية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 25 يوليو.










