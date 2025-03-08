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أعمال

مطار هيثرو يدرس بناء مدرج ثالث أقصر لخفض تكاليف التوسع

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رويترز

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم السبت أن مطار هيثرو البريطاني يدرس إدخال تغييرات على مخطط توسعة سابق في محاولة لخفض التكاليف ويبحث خيارات مثل بناء مدرج ثالث أقصر.

وقال متحدث باسم مطار هيثرو لرويترز في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني إن المطار يدرس خططا لكيفية تنفيذ مشروع التوسعة الممول من القطاع الخاص وسيقدمها للحكومة في الصيف.

وأضافت الصحيفة أن المطار وهو الأكثر ازدحاما في أوروبا يدرس جميع الخيارات قبل اتخاذ القرار النهائي.

ووفقا للصحيفة فإن أحد الخيارات التي يجري بحثها هو التوسع في الاتجاه الشمال الغربي وبناء مدرج ثالث أقصر لتجنب تحويل طريق لندن السريع إم25 عبر نفق.

وقال توماس وولدباي الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو الشهر الماضي إن اقتراحا لبناء مدرج ثالث سيقدم هذا الصيف.

وأضاف أن المدرج الثالث قد يكون جاهزا للعمل بحلول عام 2035.