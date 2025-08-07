الذهب يرتفع بفضل تراجع الدولار وسط آمال بخفض الفائدة الأمريكية





ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الخميس، بفضل تراجع الدولار على خلفية تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل، بينما يترقب المتعاملون ترشيحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمجلس محافظي البنك المركزي.

بحلول الساعة 0057 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3372.97 دولاراً للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3442.20 دولاراً.

حوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأمريكية، التي جاءت ضعيفة على نحو مفاجئ، الأسبوع الماضي توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة في سبتمبر.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون الآن بنسبة 95 بالمئة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الشهر المقبل، ارتفاعا من 48 بالمئة قبل أسبوع.

وقال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مينيابوليس إن مجلس الاحتياطي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة على المدى القريب استجابة لتباطؤ في الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستواصل دفع التضخم للارتفاع.

في غضون ذلك، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا أمس الأربعاء بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السلع الواردة من الهند، قائلا إن الدولة تستورد النفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر، لتضاف إلى الرسوم الجمركية التي سبق الإعلان عنها وتبلغ 25 بالمئة أيضا.

ويعد الذهب من أصول الملاذ الآمن خلال أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وقال ترامب أمس الأربعاء إنه قد يحدد خلال الأيام القليلة القادمة مرشحا لشغل منصب سيصبح شاغرا قريبا في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي في الأشهر القليلة المتبقية، تاركا اختيار بديل دائم لوقت لاحق.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.83 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1336.74 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1139.98 دولاراً.