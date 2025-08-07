ترامب: بوتين وزيلينسكي قد يجتمعان قريباً جداً لمناقشة إنهاء الحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد يجتمعان "قريبا جدا" لمناقشة إنهاء الحرب بين البلدين الجارين.

وردا على سؤال أحد الصحفيين في المكتب البيضاوي عما إذا كان بوتين وزيلينسكي قد اتفقا على عقد قمة، قال ترامب: "هناك احتمال كبير بأنهما سيتفقان على ذلك".

وأضاف: "لم نحدد المكان بعد، لكننا أجرينا محادثات جيدة جدا مع الرئيس بوتين اليوم (الأربعاء)... كان الطريق طويلا، ولا يزال طويلا، لكن هناك احتمال كبير بأن يتم عقد اجتماع قريباً جدا".

وفي وقت سابق الأربعاء، أطلع ترامب شركاءه الأوروبيين، بمن فيهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، على اجتماع بين بوتين والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين، استمر حوالي ثلاث ساعات.

وقالت مصادر في الحكومة الألمانية إن ترامب أعرب خلال المكالمة عن نيته لقاء بوتين شخصيا قريبا.