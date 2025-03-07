الذهب تحت ضغوط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

تعرضت أسعار الذهب أمس الى ضغوط جراء ارتفاع عوائد سندات الخزانة وعمليات جني أرباح، في حين تترقب الأسواق بيانات وظائف في الولايات المتحدة لاستيضاح مسار أسعار الفائدة الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2912.82 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد الارتفاع في الجلسات الثلاث السابقة. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % لتسجل 2921.50 دولار.وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مما يقلل تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى. ولكن زادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، مما قلص جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه. سي. إم تريد «أتوقع أن يظل الذهب من الأصول المطلوبة فيما تظل حالة عدم اليقين بشأن التجارة الدولية السمة السائدة في السوق».

ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 25 % على الواردات المكسيكية والكندية حيز التنفيذ أول الثلاثاء الماضي، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى المثلين وصولاً إلى 20 %، مما أشعل حروباً تجارية يمكن أن تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.

وردت الصين وكندا بفرض رسوم جمركية على مجموعة من السلع الأمريكية، ومن المتوقع أن ترد المكسيك يوم الأحد.

وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إن الرسوم الجمركية الأمريكية من المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع، مضيفاً أن سياسة أسعار الفائدة الحالية مناسبة ولا تحتاج إلى تغيير.

وكونه من استثمارات الملاذ الآمن، صعد الذهب بأكثر من 10 % منذ بداية العام مدعوماً إلى حد ما بسياسات ترامب التي يُتوقع أن تعزز حالة عدم اليقين الاقتصادي، ومع ذلك قد يقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبيته.

وتنتظر الأسواق حالياً تقرير التوظيف الذي تصدره مؤسسة إيه. دي. بي وتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة اليوم الجمعة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 32.16 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 1.1 % إلى 971.40 دولاراً، وصعد البلاديوم 1.4 % إلى 957.75 دولاراً.