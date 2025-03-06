المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 %



أعلن البنك المركزي الأوروبي تخفيض سعر الفائدة القياسي على الودائع في منطقة اليورو إلى 2.5 %، وهو سادس خفض منذ منتصف عام 2024.

وخفض البنك سعر الفائدة مثلما كان متوقعاً وأبقى الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي رغم حرب تجارية وشيكة مع الولايات المتحدة وخطط لتعزيز الإنفاق العسكري، مشيراً إلى تباطؤ التضخم وتراجع معدلات النمو. وقال إن أسعار الفائدة لا تزال تعرقل النمو رغم انخفاضها مقارنة بمستويات سابقة.

وتشير تلك التعليقات إلى المزيد من الخفض المحتمل في المستقبل، إذ أوضح البنك مراراً أن التشديد النقدي لم يعد ضرورياً مع استمرار تراجع التضخم، الذي بلغ 2.4 % الشهر الماضي، نحو هدفه البالغ اثنين بالمئة خلال العام الجاري.