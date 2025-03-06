اليورو عند ذروة 4 أشهر قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي

ظل اليورو متمسكا بأعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار اليوم الخميس بفضل تفاؤل ناجم عن خطة في ألمانيا لإنشاء صندوق للبنية التحتية وإصلاح يتعلق بالديون، وقبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم.

وسجل اليورو 1.0822 دولار اليوم الخميس للمرة الأولى منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني. ولم يشهد تغيرا يذكر بعدها خلال التعاملات.

وارتفعت العملة الموحدة 4.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وتتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ مارس 2009.

ومن المتوقع على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم. لكن التركيز سينصب على نطاق ووتيرة التيسير النقدي بعد ذلك وتعليقات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد حول الارتفاع الحاد في عائدات الديون الحكومية.

وتراجع مؤشر الدولار لقرب أدنى مستوى في أربعة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد أن منحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاء لمدة شهر من الرسوم الجمركية على واردات السيارات لكندا والمكسيك، مما يظهر مرة أخرى مدى السرعة التي يمكن أن يتحول بها المشهد التجاري.