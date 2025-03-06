شركات السيارات الصينية تشهد أداء قويا خلال فبراير الماضي

أظهرت بيانات المبيعات الصادرة عن مختلف شركات السيارات الصينية مؤخرا، نموا ملحوظا في مبيعاتها المحلية والخارجية، مع استمرار تسارع وتيرة التحول نحو الكهربة والذكاء.

و ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا " أن شركة صناعة السيارات الصينية "بي واي دي" احتلت صدارة المبيعات الشهرية خلال فبراير الماضي، حيث باعت 8ر322 ألف وحدة، مسجلة نموا بنسبة 164 % على أساس سنوي، بينما بلغت مبيعاتها لسيارات الركاب في الأسواق الخارجية 67 ألف وحدة، بزيادة قدرها 8ر187% على أساس سنوي.

وجاءت شركة صناعة السيارات الصينية "سايك موتور" في المرتبة الثانية بمبيعات بلغت 9ر294 ألف وحدة خلال الشهر الماضي ، بزيادة سنوية قدرها 9ر41 % ، وتلتها "جيلي" بمبيعات بلغت 9ر204 آلاف وحدة ، بزيادة سنوية بلغت 9ر83 % ، بينما باعت "شيري"9ر180 ألف سيارة بزيادة بنسبة 4ر26%.