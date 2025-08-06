النفط يتعافى بعد تهديدات ترامب لمشتري الخام الروسي

ارتفعت أسعار النفط اليوم "الأربعاء" متعافية من أدنى مستوى في خمسة أسابيع المسجل في الجلسة الماضية مع تركيز المستثمرين على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الهند بسبب شرائها الخام الروسي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار أو 1.67 بالمئة إلى 68.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 1338 في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.16 دولار أو 1.78 بالمئة إلى 66.32 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين بما يزيد على دولار "الثلاثاء" مسجلين أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند التسوية ومتكبدين خسائر لرابع جلسة.

وقال المحلل جانيف شاه من ريستاد "ارتفعت الأسعار بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة المحتملة على الهند لكن السوق تنتظر نوعا من التنفيذ الرسمي وكذلك معرفة أي العناصر في السوق التي ستتأثر".

وهدد ترامب "الثلاثاء" مجددا بفرض رسوم جمركية أعلى على البضائع الهندية خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة بسبب مشتريات البلاد من النفط الروسي.

ووصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو اليوم في مهمة سريعة سعيا لتحقيق انفراجة في حرب أوكرانيا قبل يومين من انتهاء المهلة التي حددها ترامب لروسيا للموافقة على السلام أو مواجهة عقوبات جديدة.

وقالت مصادر نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي "الثلاثاء" إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 4.2 مليون برميل الأسبوع الماضي. وكانت التقديرات في استطلاع أجرته رويترز قد أشارت إلى انخفاضها 600 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس.







