برنت يهوي لأدنى مستوياته منذ نحو 3 سنوات

هبطت أسعار خام برنت القياسي العالمي إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات، اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زيادة أكبر من المتوقع في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بالقلق من خطط تحالف أوبك+ لزيادة الإنتاج اعتبارا من أبريل نيسان ومن الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والصين والمكسيك.

وبحلول الساعة 1642 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.58 دولار، أي 3.6 بالمئة، إلى 68.46 دولاراً للبرميل، بعد أن سجلت 68.33 دولاراً، في أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.90 دولار أي 4.3 بالمئة إلى 65.36 دولاراً للبرميل، بعد أن لامس 65.22 دولاراً في أدنى مستوى منذ مايو أيار 2023.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي وسط أعمال صيانة موسمية للمصافي، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بسبب زيادة الصادرات.

وأضافت أن مخزونات الخام ارتفعت 3.6 ملايين برميل إلى 433.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بزيادة تبلغ 341 ألف برميل.

وانخفض سعر خام برنت بأكثر من دولارين بعد نشر البيانات.

وقال آشلي كيلتي المحلل لدى بانميور ليبيروم إن "فرض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصين وكندا والمكسيك أثار ردود فعل سريعة من كل دولة، مما زاد من المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي والتأثير الناتج على الطلب على الطاقة".

وردت كندا والصين فورا على رسوم ترامب الجمركية، وقالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم إن بلادها سترد، دون تقديم تفاصيل. وقررت المجموعة المعروفة باسم أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بما في ذلك روسيا، يوم الاثنين زيادة الإنتاج لأول مرة منذ عام 2022 مما زاد من الضغوط على أسعار الخام.

وستضخ المجموعة زيادة صغيرة تبلغ 138 ألف برميل يوميا اعتبارا من أبريل، وهي الخطوة الأولى في الزيادات الشهرية المقررة لإلغاء تخفيضاتها البالغة نحو ستة ملايين برميل يوميا، أي ما يعادل ستة بالمئة تقريبا من الطلب العالمي.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "هناك بعض القلق في السوق من أن قرار أوبك+ هو بداية لسلسلة من الزيادات الشهرية للإمدادات، لكن بيان أوبك+ يؤكد نهج ضخ المزيد من الإمدادات فقط إذا كانت السوق قادرة على استيعابها".

وقال محللون في مورجان ستانلي للأبحاث إن من الممكن أن تضخ أوبك+ زيادات شهرية قليلة فقط بدلا من إلغاء التخفيضات بالكامل.

وأعلنت إدارة ترامب أمس الثلاثاء أنها أنهت ترخيصا منحته الولايات المتحدة لشركة شيفرون الأمريكية لإنتاج النفط منذ عام 2022 للعمل في فنزويلا وتصدير نفطها.

وحذر خبراء في السلع الأولية في آي.إن.جي في مذكرة اليوم الأربعاء من أن هذه الخطوة قد تضر بإمدادات تبلغ 200 ألف برميل يومياً.

