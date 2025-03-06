رئيس «الفيدرالي» في نيويورك: لا حاجة لتغيير الفائدة حاليا

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن سياسة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وضع جيد، ولا حاجة لتغييرها في الوقت الراهن.

وذكر في مقابلة مع «بلومبرج»: «السياسة النقدية في وضع جيد يسمح لها بالتكيف عند الحاجة، وفقاً لكيفية تطور البيانات والتوقعات والمخاطر التي تهدد التوقعات».

وحول ما إذا كان من السابق لأوانه التفكير في تغيير أسعار الفائدة خلال اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس، علق «ويليامز»: «أعتقد أن الوضع الحالي للسياسة جيد، ولا أرى أي حاجة لتغييرها على الفور».

وأضاف المسؤول إن التجارب السابقة أظهرت أن الرسوم الجمركية على السلع الاستهلاكية تغذي أسعار الواردات «بقوة كبيرة»، لكن من غير الواضح كيف سيستجيب الاقتصاد لها. وقال إن التعريفات الجمركية قد يكون لها بعض الآثار على التضخم بالوقت الحالي بناءً على ما نعرفه اليوم ونظرًا لكل الشكوك حول ذلك، مشيراً إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار كيف يؤثر ذلك على النشاط الاقتصادي وخصوصاً قرارات الشركات بالاستثمار، والمستهلكين للإنفاق.