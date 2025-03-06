اليورو يصعد بعد توافق ألماني أثار ارتياحاً أوروبياً

واصل اليورو ارتفاعه أمس، واقترب من أعلى مستوياته في أربعة أشهر تقريباً بعد اتفاق على إنشاء صندوق للبنية التحتية في ألمانيا بقيمة 500 مليار يورو (531 مليار دولار) أدى لتحسّن توقعات النمو في أوروبا، وذلك رغم توتر تجاري عالمي يثير قلق المستثمرين.

وتقدم اليورو بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر 2022. وصعدت العملة الموحدة مجدداً بعدما أعلن الحزبان اللذان يتفاوضان على تشكيل الحكومة المقبلة في ألمانيا الثلاثاء التوصل إلى اتفاق حول إنشاء صندوق البنية التحتية، وتخفيف قواعد مالية تتعلق بمستوى الاستدانة.

وارتفع اليورو 0.57 بالمئة مقابل العملة الأمريكية الأربعاء إلى 1.0687 دولار، كما عزز قوته مقابل عملات أخرى منها الجنيه الإسترليني والين والفرنك السويسري. ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ويواصل التيسير النقدي في محاولة لدعم النمو الاقتصادي الضعيف.

وارتفعت عملات أوروبية أخرى مقابل الدولار إذ اقترب الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى في أربعة أشهر مسجلاً 1.2852 دولار، بارتفاع بلغ 0.4 بالمئة خلال اليوم. ووصل الفرنك السويسري إلى 0.8867 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ منتصف ديسمبر. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة أدنى مستوى له منذ 11 نوفمبر عند 105.08 نقاط.

وانخفض الدولار 0.4 بالمئة أمام العملة اليابانية التي تعد من استثمارات الملاذ الآمن وصولاً إلى 149.19 يناً، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله أمس الثلاثاء.

واستقرت العملة الكندية عند 1.4385 دولار كندي مقابل الدولار، بعيداً عن مستوى 1.479 دولار كندي الذي نزلت إليه قبل شهر عندما أعلنت الرسوم الجمركية لأول مرة.

وانخفض البيزو المكسيكي 0.2 بالمئة إلى 20.5381 مقابل الدولار. وصعد اليوان في التعاملات الخارجية 0.07 بالمئة إلى 7.2586 مقابل الدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي، الذي يتأثر بالتطورات في الصين، 0.17 بالمئة إلى 0.62834 دولار، كما عززته بيانات محلية أظهرت أن اقتصاد أستراليا توسع بأسرع وتيرة في عامين في الربع الأخير من العام الماضي.

وتقدم الدولار النيوزيلندي 0.21 بالمئة بعد هبوطه إلى 0.5654 دولار عقب استقالة رئيس البنك المركزي قبل ثلاث سنوات من انتهاء ولايته الحالية.