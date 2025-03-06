توقعات باستمرار نقص العرض عن الطلب في سوق البلاتين للعام الثالث

يتوقع تقرير اقتصادي استمرار نقص العرض عن الطلب في سوق البلاتين العالمية للعام الثالث على التوالي، بعد أن سجل نقصاً في العام الماضي بنحو مليون أوقية.

وقال مجلس استثمار البلاتين العالمي الموجود مقره في لندن إن الفجوة بين العرض والطلب من هذا المعدن الحيوي خلال العام الحالي ستكون في حدود 848 ألف أوقية بما يمثل نحو 11 % من إجمالي الطلب السنوي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إدوارد ستيرك مدير الأبحاث في المجلس إن «العجز كبير للغاية، إلى الدرجة التي لن تجعل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي قادرة على التأثير على الطلب بشكل كافٍ للقضاء على هذا العجز».



وتجاوز إجمالي الطلب العالمي على البلاتين في العام الماضي 8 ملايين أوقية لأول مرة منذ 2019. وارتفع الطلب خلال الربع الأخير من العام الماضي بسبب رد فعل المستثمرين على تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب في ذلك الوقت، دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على واردات الولايات المتحدة، بنقل مخزونات البلاتين من أوروبا إلى الولايات المتحدة.



في الوقت نفسه يتوقع مجلس استثمار البلاتين استمرار تراجع طلب قطاع صناعة السيارات على البلاتين خلال العام الحالي بنسبة 1%. ويعتبر هذا القطاع أهم عميل للمعدن النفيس، حيث يمثل حوالي 40% من إجمالي الطلب عليه.