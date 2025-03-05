تراجع معدل التضخم في سويسرا إلى 3ر0% خلال فبراير الماضي

سجلت سويسرا أدنى معدل تضخم منذ نحو أربعة أعوام خلال فبراير الماضي، مما يمثل تحديا لصانعي السياسيات، في الوقت الذي يدرسون فيه ما إذا كانوا سيقومون بخفض معدل الفائدة إلى نحو الصفر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مكتب الإحصاء السويسري قال اليوم الأربعاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3ر0% في فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وكان معدل التضخم قد بلغ 4ر0% خلال يناير الثاني الماضي.

ويعد فبراير الماضي سادس شهر على التوالي تسجل فيه سويسرا معدل تضخم أقل من 1%.

ومن ناحية أخرى، يتوقع الاقتصاديون أن يخفض البنك المركزي معدل الفائدة في اجتماعه المقرر في 20 مارس الجاري بواقع 25 نقطة أساس أخرى، ليبلغ معدل الفائدة 25ر0%.