الدولار يصعد والسوق يركز على ترشيحات "الاحتياطي الاتحادي"

ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى اليوم الثلاثاء، لكنه لا يزال غير بعيد عن المستوى المنخفض الذي سجله يوم الجمعة.

ويركز السوق على ترشيحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمجلس إدارة مجلس الاحتياطي الاتحادي"البنك المركزي الأمريكي"، بعد استقالة عضو المجلس أدريانا كوجلر يوم الجمعة، بالإضافة إلى اختياره لمفوض جديد لمكتب إحصاءات العمل.

وقال ترامب إنه سيعلن قريبا عن قراراته بشأن من سيحل محل كوجلر لفترة قصيرة، بما في ذلك اختياره لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي القادم.

واستبعد ترامب ترشيح وزير الخزانة سكوت بيسنت لخلافة رئيس البنك المركزي الحالي جيروم باول الذي تنتهي ولايته في مايو 2026.

ويريد بيسنت البقاء في منصبه الحالي. ويفاضل البيت الأبيض بين أربعة مرشحين لخلافة باول. وقال مارك تشاندلر كبير محللي السوق في بانوكبيرن فوركس "البيانات غير مهمة هذا الأسبوع كثيرا.

فمع صدور الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام، أصبحت معظم البيانات أخبارا قديمة".

وأوضح "ما ننتظره في اليومين المقبلين، يتوقع الناس أن يعلن ترامب من سيحل محل عضو الاحتياطي الاتحادي المستقيلة، ومن سيكون مفوضا لمكتب إحصاءات العمل".

وقال ترامب يوم الأحد إنه سيعلن عن مفوض جديد لمكتب إحصاءات العمل في غضون ثلاثة أو أربعة أيام.

وقال محللون إن خروج كوجلر وإقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل قد يؤديان إلى تعزيز وجهات النظر القائلة بأن استقلالية لجنة السوق المفتوحة الاتحادية محمية.

وانخفض اليورو 0.2 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 1.1553 دولار.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، ارتفاعا 0.30 بالمئة إلى 98.88 بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة عند 98.609.

وعززت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وأثارت موجة بيع حادة للدولار.

ويتوقع جولدمان ساكس أن يقدم مجلس الاحتياطي على ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس بدءا من سبتمبر ، مع احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس إذا ارتفع معدل البطالة أكثر في التقرير التالي.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 147.42 ين بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو حزيران أن بعض أعضاء مجلس بنك اليابان المركزي قالوا إنه سيبحث استئناف زيادة أسعار الفائدة إذا تراجعت حدة التوتر التجاري.

واستقر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، إذ يتوقع المتعاملون أن يحافظ بنك إنجلترا على توجيهاته بشأن سعر الفائدة في اجتماع السياسة هذا الأسبوع. وتحرك الإسترليني قليلا في أحدث التعاملات ليسجل 1.3292 دولار.

ولا يزال التركيز منصبا على حالة الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية بعد الرسوم التي فرضها ترامب على عشرات الدول الأسبوع الماضي، مما أجج المخاوف حيال متانة الاقتصاد العالمي.

واستقر الفرنك السويسري عند 0.8072 للدولار بعد انخفاضه 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة. غير أنه لا يزال أعلى من المستويات التي كان عليها قبل صدور البيانات الاقتصادية يوم الجمعة، إذ كان في حدود 0.8128 للدولار.

تتطلع سويسرا لتقديم "عرض أكثر جاذبية" في المحادثات التجارية مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية 39 بالمئة على السلع الواردة من سويسرا مما يهدد بضرب اقتصادها القائم على التصدير.