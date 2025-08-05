ارتفاع أسعار الجملة في منطقة اليورو بنسبة 0.8% خلال يونيو

ظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" ارتفاع أسعار المنتجين "الجملة" في منطقة اليورو لأول مرة منذ 4 شهور خلال يونيو الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وذكرت وكالة الإحصاء أن مؤشر أسعار الجملة ارتفع خلال يونيو بنسبة 0.8% شهريًا بعد تراجعه بنسبة 0.6% خلال مايو وفقًا للبيانات المعدلة.

وجاء ارتفاع مؤشر أسعار الجملة خلال شهر يونيو مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 3.2%، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

كما ارتفعت أسعار السلع غير المعمرة بنسبة 0.2% خلال يونيو، وأسعار السلع الرأسمالية والاستهلاكية المعمرة بنسبة 0.1%.

وفي المقابل تراجعت أسعار السلع الوسيطة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.2% شهريًا.

ومع استبعاد أسعار الطاقة، تراجع مؤشر أسعار الجملة خلال يونيو بنسبة 0.1% شهريًا مقابل ارتفاعه بنسبة 0.1% خلال مايو الماضي.

وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.6% خلال يونيو، مقابل 0.3% خلال شهر مايو الماضي.