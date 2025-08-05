النفط يهبط مع زيادة إنتاج "أوبك+"وتراجع مخاوف الإمدادات

تراجعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء بعد أن طغت زيادة إنتاج تحالف أوبك+ ومخاوف ضعف الطلب العالمي على المخاوف من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي.

واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، "الأحد" على زيادة إنتاج النفط 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر ، وهي خطوة ستنهي أحدث شريحة لتخفيضات الإنتاج قبل الموعد المخطط له.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا بما يعادل 1.2 بالمئة إلى 67.94 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 65.41دولار.

وانخفض كلا الخامين بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة مسجلين أدنى مستوياتهما في أسبوع عند التسوية.

وهدد ترامب مجددا "الثلاثاء" بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الهندية خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة ردا على مشترياتها من النفط الروسي. وقال ترامب إن انخفاض أسعار الطاقة قد يضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا.

ووصفت نيودلهي تهديد ترامب بأنه "غير مبرر" وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، مما يعمق الخلاف التجاري بين البلدين.

وقال جون إيفانز من بي.في.إم للوساطة في النفط في تقرير إن التحركات المحدودة لأسعار النفط منذ تهديد ترامب تشير إلى تشكك المتعاملين في احتمال حدوث تعطل في الإمدادات. وتساءل عما إذا كان ترامب سيخاطر بالتسبب في ارتفاع أسعار النفط.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "يمكن أن أصف سوق النفط بأنها مستقرة... أفترض أن هذا الوضع سيستمر حتى نكتشف ما سيعلنه الرئيس الأمريكي بشأن روسيا في وقت لاحق من الأسبوع، وكيف سيكون رد فعل المشترين".

والهند أكبر مشتر للخام المنقول بحرا من روسيا، إذ تظهر بيانات قدمتها مصادر تجارية لرويترز أنها استوردت نحو 1.75 مليون برميل يوميا من يناير إلى يونيو ، بزيادة واحد بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتأتي تهديدات ترامب وسط تجدد المخاوف بشأن الطلب على النفط، ويتوقع محللون تعثر النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام.







