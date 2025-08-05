%58 ارتفاع في عدد السيارات الكهربائية الألمانية المرخصة

ارتفع عدد السيارات الكهربائية الجديدة المرخصة حديثا في ألمانيا مرة أخرى بشكل ملحوظ في يوليو الماضي، حسبما أعلن المكتب الاتحادي للمركبات.

وأوضح المكتب أن عدد السيارات الكهربائية الجديدة التي تم ترخيصها لأول مرة في الشهر الماضي وصل إلى أكثر من 48 ألف و600 مركبة، ما يمثل زيادة بنسبة 58% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024.

وبلغت نسبة السيارات الكهربائية من إجمالي السيارات المرخصة في الشهر الماضي 18.4% أي أنه كانت هناك سيارة كهربائية واحدة من بين كل خمس سيارات جديدة تم ترخيصها حديثا في الشهر الماضي.

يذكر أن هذا الطلب المرتفع على السيارات الكهربائية مستمر طوال العام، بعد أن سجل الطلب انخفاضًا كبيرًا العام الماضي.

ووفقًا لاتحاد الشركات الدولية لصناعة السيارات "في دي آي كيه"، تم ترخيص أكثر من 297 ألف سيارة كهربائية جديدة في الفترة بين مطلع يناير ونهاية يوليوالماضيين 2025، أي بزيادة بنسبة 4 .38% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.

من جانبها، قالت رئيسة اتحاد "في دي آي كيه"، إيميلدا لابيه: "نُرجع هذا الارتفاع إلى توفر عدد أكبر بكثير من المركبات في فئتها الأساسية" وأضافت: "خلال الأشهر الماضية، قدمت العديد من العلامات التجارية نماذج جديدة، تتسم بنضج تقني وبأسعار في متناول شرائح واسعة من العملاء والمستخدمين".

في المقابل، استمرت أزمة المبيعات التي تواجهها شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، ففي الشهر الماضي، لم تزد مبيعات الشركة المملوكة للملياردير التقني إيلون ماسك من بيع عن نحو 1100 سيارة جديدة في ألمانيا، بانخفاض بنسبة تتجاوز 55% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وبشكل عام، تم ترخيص نحو 462 الف و802 سيارة ركاب جديدة من كل المحركات والفئات في ألمانيا خلال الشهر الماضي، بزيادة حوالي 11% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي.

وأشار اتحاد "في دي آي كيه" إلى وجود تأثير استثنائي، حيث تراجعت تسجيلات السيارات في يوليو 2024 بشكل خاص بسبب لوائح اعتماد النوع الجديدة من الاتحاد الأوروبي، مما دفع العديد من العملاء إلى التعجيل بتسجيل سياراتهم الجديدة في يونيو>

وقال الاتحاد: " سجل سوق سيارات الركاب في يونيو ويوليو 2025 انخفاضًا إجماليًا بلغت نسبته في المتوسط 2.7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق".