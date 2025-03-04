دراسة: الشركات الناشئة المملوكة للنساء بألمانيا تحصل على تمويل أقل من الرجال

تحصل الشركات الناشئة التي تؤسسها نساء في ألمانيا على قدر أقل بكثير من رأس المال الاستثماري مقارنة بالشركات الناشئة التي يؤسسها رجال أو فرق مختلطة. وبحسب الدراسة التي أجرتها شركة «إرنست آند يونج»، زاد اتساع الفجوة مع تراجع النسبة المنخفضة للغاية بالفعل من النساء اللاتي يؤسسن شركات ناشئة إلى النصف مرة أخرى في العام الماضي.

وفي عام 2023 ذهب ما يقرب من 2% من رأس المال الاستثماري إلى الشركات الناشئة التي تضم مؤسسين من الإناث حصرياً. وبحلول عام 2024 تراجعت النسبة إلى 1%. وبحسب حسابات «إرنست آند يونج»، بلغ حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة التي أسستها نساء العام الماضي 43 مليون يورو فقط، بتراجع 58% عن العام السابق.

وفي 2023 استثمر المستثمرون المغامرون 102 مليون يورو بشركات ناشئة بفريق مؤسس حصرياً من الإناث. وفي المقابل، حصلت الشركات الناشئة التي تتكون فرق تأسيسها من الرجال فقط على رأس مال استثماري بقيمة 6.2 مليارات يورو في 2024، ما يعادل حصة تقارب 88%. وهذا يزيد بمقدار 1.3 مليار يورو عن 2023.