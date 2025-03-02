مجموعة بوش الألمانية تعتزم شطب المزيد من الوظائف بسبب "ظروف السوق الصعبة"

قالت مجموعة بوش التكنولوجية الألمانية لمستلزمات السيارات إنها تخطط لشطب المزيد من الوظائف في بعض مواقعها، نظرا للظروف الصعبة في السوق.

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفتي "شتوتجارتر تسايتونج" و"شتوتجارتر ناخريشتن" الألمانيتين الصادرتين قال الرئيس التنفيذي للشركة، شتيفان هارتونج، :"لن يكون بإمكاننا تجنب شطب المزيد من الوظائف". وأوضح أن السبب في ذلك يعود إلى ضعف الاقتصاد العالمي في قطاع السيارات، واحتدام المنافسة مع الشركات الصينية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين التي يشعر بها المستهلكون.

وأشار هارتونج إلى أن التحول من محركات الاحتراق الداخلي إلى الدفع الكهربائي سيؤدي أيضًا إلى فقدان عدد كبير من الوظائف. لكنه أوضح أن هذا التحول لا يحدث بالسرعة المتوقعة، وهو ما يعد أمرا إيجابيا، حيث يسمح ذلك بالاستفادة لفترة أطول من الطاقة الإنتاجية الحالية لمحركات الاحتراق.

وتابع هارتونج أن العديد من الموظفين سيصلون إلى سن التقاعد قبل أن يفقدوا وظائفهم بسبب عملية التحول. ورأى هارتونج أن التغيرات الديموغرافية وحدها لن تكون كافية لحل المشكلة، مشيرا إلى أن التحول إلى التنقل الكهربائي أمر لا مفر منه وأن شركته التي يقع مقرها في مدينة جرلينجن بالقرب من شتوتجارت، تستعد لهذا التغيير.

وبحسب الأرقام الأولية تراجع الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب لدى بوش في العام الماضي بنسبة الثلث ليصل إلى 3.2 مليار يورو، وذلك بعدما كانت الشركة حققت أرباحًا تشغيلية بقيمة 4.8 مليار يورو في عام 2023. كما انخفضت الإيرادات في العام الماضي بنسبة 1% لتصل إلى 90.5 مليار يورو، مما يعني أن الشركة لم تحقق أهدافها وفقا لهارتونج.