أظهر مسح، أمس، تراجع معنويات المستثمرين في منطقة اليورو على نحو غير متوقع في أغسطس في أحد المؤشرات الأولى، على أن مجتمع الأعمال غير راضٍ عن اتفاق التجارة الجديد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وسجل مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو تراجعاً في أغسطس، إذ انخفض إلى -3.7 من 4.5 نقاط في الشهر السابق، منهياً بذلك سلسلة من المكاسب استمرت ثلاثة أشهر، وجاءت القراءة أقل بكثير من توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم والذين رجحوا ارتفاعه 8.0 خلال الشهر الجاري.

وقال مانفريد هوبنر، المدير العام لشركة سنتكس في بيان: «اتفاق الرسوم الجمركية أثبت أنه يضعف معنويات المستثمرين».

رسوم 15 %

وتوصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري إطاري مع الاتحاد الأوروبي في أواخر الشهر الماضي، فرضت واشنطن بموجبه رسوماً جمركية 15 % على معظم سلع التكتل.

وأظهر الاستطلاع، الذي شارك فيه 1050 مستثمراً، وأجري في الفترة من 31 يوليو إلى 2 أغسطس، بعد إبرام الاتفاق، انخفاضاً في تقييمهم وتوقعاتهم للوضع الحالي.

وانخفض المؤشر الفرعي للوضع الحالي إلى -13.0 نقطة في أغسطس من -7.3 في الشهر السابق، في حين انخفضت التوقعات بمقدار 11 نقطة إلى 6.0.

وأضاف هوبنر أن المعنويات في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تأثرت بشدة بسبب الاتفاق، الذي سيتطلب إعادة تفكير من قبل الحكومة في برلين. وانخفض المؤشر العام لمعنويات المستثمرين في ألمانيا إلى -12.8 في أغسطس من -0.4 في يوليو، منهياً أيضاً 3أشهر من المكاسب.