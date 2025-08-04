«يو بي إس» يتوصل لاتفاق مع أمريكا بشأن التزامات «كريدي سويس»

قال بنك «يو.بي.إس» الاستثماري السويسري المتعدد الجنسيات، اليوم الاثنين، إنه توصل إلى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية لتسوية التزامات مالية موروثة لـ«كريدي سويس»، الذي استحوذ «يو.بي.إس» عليه في 2023.

وأضاف البنك السويسري أنه وافق على دفع 300 مليون دولار لتسوية التزامات تخفيف أعباء العملاء المستحقة، التي تعهد بها في الأصل «كريدي سويس»، في إطار تسوية ترجع لعام 2017 على صلة بأوراقه المالية الموروثة المدعومة بالرهن العقاري.

ويعكس الاتفاق الذي توصل إليه «كريدي سويس سيكيوريتيز»، الجمعة الماضي، التزام «يو.بي.إس» المتواصل بالتصدي للمسائل الموروثة بسرعة، وبشكل مسؤول عقب استحواذه على كريدي سويس.