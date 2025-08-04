الدولار يعوض بعض خسائره بعد تقرير وظائف عزز توقعات خفض الفائدة

تلقى الدولار اليوم الاثنين بعض الدعم بعد صدور تقرير يشير إلى ضعف فرص العمل في الولايات المتحدة وفصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمسؤولة كبيرة في وزارة العمل مما صدم المستثمرين ودفعهم لتعزيز توقعات خفض وشيك من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن نمو التوظيف في الولايات المتحدة جاء أقل من التوقعات في يوليو مع إجراء مراجعة بخفض كبير للوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين بمقدار 285 ألف وظيفة بما يشير إلى تدهور حاد في ظروف سوق العمل.

ومما أضاف للرياح المعاكسة للسوق، قرر ترامب في نفس اليوم إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إريكا إل. ماكينتارفر واتهمها بتلفيق أرقام تقارير الوظائف.

كما فتحت الاستقالة المفاجئة التي قدمتها أدريانا كوجلر من مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي الباب أيضا لترامب ليترك بصمته على أعمال البنك في وقت أبكر كثيرا مما كان متوقعا. واتسمت علاقات ترامب بمجلس الاحتياطي الاتحادي بالخلاف الحاد بسبب عدم خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب.

وتسببت تلك التطورات في توجيه ضربة قوية للدولار الذي هبط بأكثر من اثنين بالمئة مقابل الين وبنحو 1.5 بالمئة أمام اليورو يوم الجمعة.

وعوض الدولار بعض خسائره أمام الين اليوم الاثنين وجرى تداوله في أحدث تعاملات على ارتفاع بنسبة 0.2 بالمئة مسجلا 147.67 يناً لكنه لا يزال منخفضا بنحو ثلاثة ينات عن ذروة يوم الجمعة.

وهبط اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.1579 دولار لكن الجنيه الإسترليني لم يشهد تغيرا يذكر وسجل 1.3281 دولار.

وقال ترامب أمس الأحد إنه سيعلن عن مرشحين لشغل المنصبين الشاغرين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.1 بالمئة إلى 98.75 بعد أن هبط بأكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة.

وقال توني سيكامور محلل السوق في آي.جي "ردود فعل السوق على تطورات مساء الجمعة جاءت سريعة وحاسمة... الأسهم والدولار تراجعا وكذلك عوائد السندات".

وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة تزيد عن 90 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل بسبب بيانات الوظائف التي جاءت أضعف من المتوقع وأن يكون الخفض بمقدار يقل قليلا فحسب عن 60 نقطة أساس بحلول ديسمبر.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.09 بالمئة إلى 0.64815 دولار أمريكي بعد أن صعد بنسبة 0.8 بالمئة أمامه يوم الجمعة. أما الدولار النيوزيلندي فقد هبط 0.11 بالمئة إلى 0.59125 دولار أمريكي.

ونزل الفرنك السويسري بأكثر من 0.1 بالمئة إلى 0.8054 للدولار.