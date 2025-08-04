«أوبك+» يوافق على زيادة كبيرة أخرى بإنتاج النفط

اتفق تحالف أوبك+ أمس، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر، وهي الأحدث في سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج لاستعادة الحصة السوقية مع تزايد المخاوف إزاء تعطل محتمل للإمدادات مرتبط بروسيا.

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً كاملاً عن أكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرها تحالف أوبك+، بالإضافة إلى زيادة منفصلة في إنتاج الإمارات تبلغ حوالي 2.5 مليون برميل يومياً، أو حوالي 2.4 % من حجم الطلب العالمي.

وعقد ثمانية أعضاء في أوبك+ اجتماعاً قصيراً عبر الإنترنت وسط ضغوط أمريكية متزايدة على الهند لوقف مشتريات النفط الروسي، وذلك في إطار جهود واشنطن لدفع موسكو إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد حدوث ذلك بحلول الثامن من أغسطس. وأرجع التحالف قراره في بيان صدر عقب الاجتماع إلى قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات.

وظلت أسعار النفط مرتفعة، إذ أغلق خام برنت قرب 70 دولاراً للبرميل الجمعة، مرتفعاً من أدنى مستوياته في 2025 عند حوالي 58 دولاراً الذي سجله في أبريل مدعوماً بعدة عوامل منها ارتفاع الطلب الموسمي.

وقالت أمريتا سين الشريكة المؤسسة لشركة (إنرجي أسبكتي): «في ظل أسعار النفط القوية نسبياً عند حوالي 70 دولاراً، فإن ذلك يمنح أوبك+ بعض الثقة بشأن أساسيات السوق»، مضيفة أن هيكل السوق يشير أيضاً إلى شح المخزونات.

وذكر مصدران من أوبك+ عقب اجتماع أمس أن من المقرر اجتماع الدول الثماني مرة أخرى في السابع من سبتمبر، ومن المحتمل أن تنظر في إعادة فرض شريحة أخرى من تخفيضات الإنتاج يبلغ مجموعها حوالي 1.65 مليون برميل يومياً. وهذه التخفيضات سارية حتى نهاية العام المقبل.

ويضم تحالف أوبك+ عشر دول منتجة للنفط من خارج منظمة أوبك، أهمها روسيا وكازاخستان.

وبدأ ثمانية أعضاء في تحالف أوبك+ رفع الإنتاج في أبريل بزيادة صغيرة بلغت 138 ألف برميل يومياً، تلتها زيادات أكبر بلغت 411 ألفاً في أشهر مايو ويونيو ويوليو ثم 548 ألفاً في أغسطس و547 ألفاً الآن في سبتمبر.

وقال جيوفاني ستانوفو من (يو.بي.إس): «تمكنت السوق حتى الآن من استيعاب هذه البراميل الإضافية بشكل جيد للغاية بسبب نشاط التخزين في الصين».

وأضاف: «ستتحول الأنظار الآن إلى قرار ترامب بشأن روسيا يوم الجمعة». ولا يزال تحالف أوبك+ يطبق خفضاً طوعياً منفصلاً يبلغ حوالي 1.65 مليون برميل يومياً من ثمانية أعضاء، وآخر يبلغ مليوني برميل يومياً من جميع الأعضاء، وينتهي سريان الشريحتين بنهاية عام 2026.

وقال خورخي ليون من شركة (ريستاد إنرجي) والمسؤول السابق في أوبك: «اجتاز أوبك+ الاختبار الأول بنجاحه في إلغاء الخفض الأكبر بالكامل دون انهيار الأسعار، لكن المهمة التالية ستكون أصعب، وهي تقرير ما إذا كان سيتم إلغاء 1.66 مليون برميل المتبقية وتوقيت فعل ذلك بالتوازي مع تجاوز التوتر الجيوسياسي والحفاظ على التماسك».