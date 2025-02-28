الصين تسمح للشركات بتسجيل البيانات كأصول

سمحت الحكومة الصينية للشركات بتسجيل البيانات كأصول في ميزانيتها العمومية، في أول خطوة تنظيمية قانونية الأولى من نوعها في العالم، ما قد يمهد لتداول البيانات في السوق وزيادة تقييمات الشركات.

وأعلنت شركة «تشاينا يونيكوم»، إحدى أكبر شركات تشغيل الهواتف المحمولة في العالم أرباحها مؤخراً، لوحظ أن الشركة أدرجت أصول بيانات بقيمة 204 ملايين يوان (28 مليون دولار) في ميزانيتها العمومية.

وبنهاية عام 2024، سجلت 55 شركة مدرجة و228 شركة غير مدرجة في الصين فقط، من بين 60 مليون شركة مسجلة، البيانات كأصول في ميزانياتها العمومية، وفقاً لتقديرات من جامعة شنغهاي جياو تونغ.

