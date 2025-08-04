بنك إنجلترا يستعد لخفض الفائدة رغم ارتفاع التضخم

من المرجح أن تُخفّض لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى الخميس المقبل، وذلك بمقدار 25 % وصولاً إلى 4 %، حيث تُعيق زيادات الضرائب وحذر المستهلكين الاقتصاد البريطاني وتدفع الشركات إلى إبطاء وتيرة التوظيف.

وعلى عكس الاحتياطي الفيدرالي الحذر في الجانب المقابل للأطلسي، والذي أبقى الأسعار ثابتة للمرة الخامسة على التوالي، يُراقب بنك إنجلترا أسرع معدل تضخم في 17 شهراً، مُركزاً على مخاوف النمو بعد انكماشات متتالية في الناتج المحلي الإجمالي، وازدياد معدلات فقدان الوظائف خلال الربيع.

وواصل محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، توجيه الأسواق نحو تخفيضات تدريجية لأسعار الفائدة، مؤكداً أن الارتفاع الأخير في ضغوط الأسعار سيكون مؤقتاً.

كما سيتطلع المستثمرون إلى أي تلميحات حول مدى سرعة البنك في خفض ميزانيته العمومية من السندات قبل قراره المقبل بشأن التشديد الكمي في سبتمبر المقبل.