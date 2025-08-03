1.6 % انخفاض عدد شركات قطاع المنتجات الغذائية بكوريا الجنوبية

انخفض عدد المطاعم والشركات العاملة في قطاع المنتجات الغذائية الكورية الجنوبية بدرجة طفيفة في عام 2024.

ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية والمعهد الكوري لترويج الغذاء، كان هناك ما مجموعه 504.6 ألف شركة تعمل في السوق المحلية للأغذية الكورية التقليدية في نهاية ديسمبر من العام الماضي، بانخفاض 1.6% عن 512.9 ألف شركة في عام 2023.

وبحسب نوع النشاط التجاري، شكلت المطاعم التي تقدم المأكولات الكورية الغالبية العظمى بنسبة 91%، حيث بلغ عددها 460.2 ألف شركة، وفق وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.

وأظهرت البيانات أن الشركات المتبقية، البالغ عددها 44.4 ألف شركة، كانت شركات مصنعة للمنتجات الغذائية والمشروبات الكورية.

وبلغ إجمالي عدد الموظفين العاملين في شركات المنتجات الغذائية الكورية 1.3 مليون موظف، بزيادة 0.8% عن العام السابق.

ومن بينهم، كان هناك 1.08 مليون موظف في قطاع المطاعم، بينما كان هناك 214.2 ألف موظف في الشركات المصنعة للأغذية الكورية.

وانخفض عدد المطاعم التي تقدم المأكولات الكورية والمبيعات الناتجة عن قوائم الطعام الكوري بنسبتي 2.1% و3.9% على التوالي مقارنة بالعام السابق.

وأظهرت البيانات أن نسبة المستجيبين الذين قالوا إن الأطباق الكورية التي تقدم في المطاعم تعد قريبة من المطبخ الكوري التقليدي، انخفضت بمقدار 1.9 نقطة مئوية لتصل إلى 80.7%.