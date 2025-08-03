كندا: هناك فرصة لتقليص رسوم ترامب الجمركية

قال مسؤول كندي إنه من المتوقع أن يجري رئيس الوزراء مارك كارني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات "خلال الأيام المقبلة"، وذلك بعد فشل الحكومتين في التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس.

وقال دومينيك لوبلان، وزير التجارة الكندي المسؤول عن التجارة مع الولايات المتحدة، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" اليوم الأحد: "نعتقد أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق من شأنه خفض بعض هذه الرسوم الجمركية وتوفير قدر أكبر من اليقين للاستثمار."

وأوضح لوبلان أيضا أنه يعتزم التحدث مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت إدارة ترامب قد رفعت، أمس الأول الجمعة، نسبة الرسوم الجمركية على بعض الواردات الكندية إلى 35%، بعد أن كانت 25% منذ أوائل مارس، مع الإبقاء على إعفاء السلع المتبادلة وفقا لقواعد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ومن المتوقع أن ترتفع النسبة الفعلية للرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الكندية بشكل طفيف لتتراوح بين 6% و7%، مقارنة بحوالي 5% سابقا.

ووصف كارني وحكومته المحادثات مع الولايات المتحدة بأنها صعبة.

وقال لوبلان، اليوم الأحد، إن المحادثات كانت "مفيدة وبناءة وودية"، وجدد التأكيد على الفوائد المتبادلة التي سيجنيها كلا الاقتصادين من التوصل إلى اتفاق.

وأضاف: "ما طرحناه على نظرائنا الأمريكيين هو كيف يمكننا صياغة اتفاق مناسب يمكن كلانا من مواصلة تلبية احتياجات بعضهما البعض بشكل موثوق وفعال من حيث التكلفة، مع الحفاظ على الوظائف الحيوية لاقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد الكندي على حد سواء".