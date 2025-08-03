هل يصمد اقتصاد اليورو أمام العواصف العالمية؟





قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، كريستودولوس باتساليدس، إن اقتصاد منطقة اليورو يواصل الصمود أمام التحديات الجيوسياسية الحالية.

وأضاف باتساليدس، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيس" القبرصية، اليوم الأحد، أن "اقتصاد منطقة اليورو يبدو صامدا رغم الصعوبات على المستوى الدولي"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال باتساليدس أنه "مع ذلك، لا تزال البيئة الاقتصادية غير مؤكدة، ويرجع ذلك أساسا إلى التوترات التجارية".

واظهرت البيانات الصادرة في 30 يوليو/تموز الماضي أن اقتصاد منطقة اليورو المكون من 20 دولة سجل نموا طفيفا بنسبة 1ر0 % خلال الربع الثاني من عام 2025.

وتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري الأسبوع الماضي، وهو تطور قال باتساليدس إنه "يزيل مصدرا لعدم اليقين".

وأضاف باتساليدس أن "المخاطر الجيوسياسية، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، والحروب التجارية" جعلت صانعي السياسات "أكثر تحفظا في توقعاتهم"، مشيرا إلى أن "المستقبل أصبح الآن غامضا للغاية".

ومع ذلك، فقد كرر باتساليدس تصريحات مسؤولين آخرين، مؤكدا أن التضخم يتماشى عموما مع التوقعات، وأعرب عن ثقته في استقراره عند هدف البنك المركزي الأوروبي متوسط الأجل البالغ 2 %.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي.