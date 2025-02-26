تراجع حاد في مبيعات المنازل الجديدة بأمريكا في يناير

انخفضت مبيعات المنازل الجديدة التي تباع لأسر منفردة، في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يناير بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على التمويل العقاري، وذلك في أحدث مؤشر على تباطؤ سوق الإسكان خلال الربع الأول.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة اليوم الأربعاء، إن مبيعات العقارات السكنية الجديدة انخفضت في بيانات معدلة موسمياً 10.5 بالمئة إلى 657 ألف وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل مبيعات ديسمبر بالزيادة إلى 734 ألف وحدة من 698 ألف وحدة في تقديرات سابقة.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز تراجع مبيعات العقارات السكنية الجديدة، التي تشكل نحو 15 بالمئة من مبيعات العقارات السكنية في الولايات المتحدة، إلى 680 ألف وحدة.

وأظهرت بيانات فريدي ماك، وهي مؤسسة تمويل عقاري اتحادية، أن متوسط ​​أسعار الفائدة الثابتة على التمويل العقاري لمدة 30 عاماً وصل إلى نحو سبعة بالمئة في ديسمبر.



