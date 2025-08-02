243 مليون دولار غرامة على تسلا بسبب نظام القيادة الذاتية

خلصت هيئة محلفين في ولاية فلوريدا إلى تغريم شركة تسلا 243 مليون دولار لضحايا حادث تصادم مميت في عام 2019 لسيارة موديل إس مجهزة بنظام القيادة الذاتية، في حكم قد يشجع على اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية ضد شركة السيارات الكهربائية التي يملكها إيلون ماسك.

ويعد الحكم انتصاراً نادراً لضحايا الحوادث التي يتسبب فيها نظام القيادة الذاتية.

ويسعى ماسك إلى التوسع السريع في أعمال شركة تسلا التي أطلقت في الآونة الأخيرة، وهي سيارات الأجرة الآلية التي تعتمد على نسخة متطورة من برنامج مساعدة السائق.

وهوى سهم تسلا 1.8 % أمس الجمعة، ومنذ بداية العام خسر السهم 25 % من قيمته.

ووفقاً لتفاصيل الحكم، منحت هيئة المحلفين في محكمة ميامي الاتحادية ورثة نايبل بينافيدس ليون وكذلك صديقها السابق ديلون أنجولو 129 مليون دولار تعويضاً عن الأضرار بالإضافة إلى 200 مليون دولار كتعويضات عقابية.

وجرى تحميل شركة تسلا المسؤولية عن 33 % من التعويضات عن الأضرار أو 42.6 مليون دولار.

وخلص المحلفون إلى أن السائق جورج ماكجي مسؤول عن 67 % من التعويضات، لكنه لم يكن مدعى عليه ولن يضطر لدفع حصته.