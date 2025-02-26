الدولار يصعد مع تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية

ارتفع الدولار، أمس، بدعم من الإقبال على أصول الملاذ الآمن بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا ستمضي كما هو مخطط لها.

وكان الدولار قد هبط إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين مقابل مجموعة من العملات الرئيسية الأخرى يوم الاثنين.

وقال ترامب أول من أمس: إن الرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ «في الوقت المحدد وفي الموعد المحدد» على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولتان لتعزيز أمن الحدود ووقف تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة قبل انقضاء المهلة في الرابع من مارس. واستقر اليورو عند 1.04672 دولار، بانخفاض ضئيل 0.39% عن أعلى مستوى له في شهر سجله الاثنين في أعقاب الانتخابات الألمانية، كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.2618 دولار منخفضاً 0.43%، وهو ما يقل قليلاً أيضاً عن أعلى مستوى في شهرين سجله أمس.

واستقر الين عند 149.5 للدولار منخفضاً 0.48 مدعوماً برهانات السوق على المزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، بعد أن سجل أقوى مستوى له منذ منتصف ديسمبر عند 148.5 يناً للدولار الاثنين. ووسط هذه المؤثرات ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيم أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية أخرى، إلى 106.6 من أدنى مستوى له في شهرين سجله أمس الاثنين عند 106.1.

وسجل الدولار الكندي أضعف مستوى في أكثر من أسبوع عند 1.4257 للدولار منخفضاً 0.2%، لكنه ظل بعيداً عن مستوى 1.4792 للدولار الذي هبط إليه في الثالث من فبراير في أعقاب الإعلان الأولي لترامب عن الرسوم الجمركية على كندا.