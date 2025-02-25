صدم العالم.. وزير الخزانة الأمريكي: اقتصادنا "هش"

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الأمريكي أكثر هشاشة مما تظهره المؤشرات الاقتصادية، وذلك بسبب تقلب أسعار الفائدة واستمرار التضخم ونمو وظائف القطاع الحكومي.

وانتقد بيسنت في خطاب صادم ألقاه في السفارة الأسترالية ما سمَّاه الإنفاق الحكومي المفرط واللوائح المبالغ فيها في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وتعهد بتغيير النهج جذرياً في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف: "اعتماد الإدارة السابقة الشديد على الإنفاق الحكومي المفرط واللوائح المبالغ فيها ترك لنا اقتصاداً ربما يظهر بعض المؤشرات المعقولة، لكنه في الحقيقة هش".