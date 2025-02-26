«أبل» تعتزم توفير 20 ألف فرصة عمل في أمريكا

أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة «أبل» اعتزامها توظيف نحو 20 ألف عامل جديد وإنتاج أجهزة خادم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، في إطار سعيها للحد من آثار الرسوم التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على السلع المستوردة من الصين.

وأضافت الشركة في بيان أنها تخطط لاستثمار 500 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة، بما فيها بناء مصنع جديد لإنتاج أجهزة الخادم في مدينة هيوستن والإنفاق على مورديها الحاليين.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد أيام من اجتماع تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة مع الرئيس ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

وقال ترامب بعد الاجتماع في الأسبوع الماضي «إنه يستثمر مئات المليارات من الدولارات» في إشارة إلى رئيس «أبل»، ملمحاً إلى أن «أبل» تستثمر في الولايات المتحدة الآن لأنها لا تريد دفع الرسوم على منتجاتها التي تنتجها في الخارج وتصدرها إلى السوق الأمريكية. ويهدد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين، في حين تنتج «أبل» أغلب إنتاجها من الهاتف الذكي آيفون والأجهزة الأخرى في الصين بما في ذلك المنتجات التي تبيعها في السوق الأمريكية.

وكتب ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث» أن شركة «أبل» كانت تقوم بالاستثمار بسبب «إيمانها بما نقوم به». ولم تذكر شركة «أبل» ما إذا كانت الاستثمارات الجديدة قد تقررت بالفعل قبل فوز ترامب في انتخابات الرئاسة التي أجريت في نوفمبر الماضي.

يمثل الاستثمار البالغ 500 مليار دولار و20 ألف وظيفة جديدة على مدى السنوات الأربع المقبلة أكبر التزام لشركة «أبل» في الولايات المتحدة حتى الآن. وقالت «أبل» إنها وظفت 20 ألف عامل في مجال البحث والتطوير على مدى السنوات الخمس الماضية. وقالت في عام 2021 إنها ستستثمر 430 مليار دولار محلياً على مدى خمس سنوات.

ويعني هذا أن الرقم الجديد الذي أعلنته لاستثماراتها يمثل زيادة طفيفة عن خططها الاستثمارية المعلنة في وقت سابق، بقيمة 39 مليار دولار مع إضافة 1000 وظيفة جديدة سنوياً.