استقرار الأسهم الأوروبية وسط مكاسب في قطاع الدفاع عوضت خسائر التكنولوجيا

لم تسجل الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء تحركا كبيرا مع تسجيل قطاع صناعات الدفاع مكاسب عوضت تراجع أسهم التكنولوجيا التي جاءت على خلفية المخاوف بشأن تصاعد الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.07 بالمئة بحلول الساعة 0816 بتوقيت جرينتش.

وتراجع مؤشر التكنولوجيا 0.9 بالمئة ليشكل أكبر المؤثرات السلبية.

تعتزم الولايات المتحدة تشديد القيود المفروضة على أشباه الموصلات في الصين.

وهبط سهم إس.تي مايكروإلكترونيكس لأشباه الموصلات 1.4 بالمئة وسهم إيه.إس.إم.إل 1.6 بالمئة.

وفي الوقت نفسه تراجعت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ هبط سهم شنايدر إلكتريكس 1.3 بالمئة وسهم سيمنس إنرجي 2.2 بالمئة.

وهوى سهم يونيليفر ثلاثة بالمئة بعد أن أعلنت عملاقة السلع الاستهلاكية أن الرئيس التنفيذي هاين شوماخر سيستقيل وأن المدير المالي فرناندو فرنانديز سيحل مكانه.

وفي مواجهة هذه الخسائر، صعد مؤشر أسهم شركات الفضاء والدفاع الأوروبي بأكثر من واحد بالمئة بعد أن أشارت تقارير إلى أن المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرتس بدأ محادثات للموافقة بسرعة على إنفاق دفاعي يصل إلى 200 مليار يورو (209.44 مليار دولار).

وارتفعت أسهم شركات صناعة الأسلحة الألمانية راينميتال وهينسولدت ورينك 2.6 بالمئة و2.5 بالمئة و6.1 بالمئة على الترتيب.

وقفز سهم تيسن كروب ستة بالمئة بعد أن قال رئيسها التنفيذي إن المجموعة ستعقد اجتماعا للمساهمين قبل فصل قسم السفن الحربية.